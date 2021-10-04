رجل يتحول إلى مليونير بسبب حوت

بانكوك (صدى):
تحولت حياة رجل تايلاندي من الفقر إلى الغنى بعدما عثر على مادة العنبر في قئ أحد الحيتان ليتحول في غضون شهور قليلة إلى "مليونير".
وبدأت القصة بعثور "التايلاندي" على 30 كيلوجرامًا من العنبر في قئ للحيتان والتي يقدر ثمنها بنحو مليون دولار أمريكي، وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.
ومن جانبه، قال "التايلاندي": "إنه عند عودته من رحلة صيد رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ فسارع للتحقق منها ليكتشف إنها مادة العنبر".
ويدخل "العنبر" الموجود في قئ الحوت كنعصر أساسي في صناعة العطور خاصة وأنه يحتفظ بالرائحة لفترة طويلة فهى مادة مرغوب بها من قبل الشركات المصنعة.