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رجل يتحول إلى مليونير بسبب حوت

منذ 10 دقائق
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رجل يتحول إلى مليونير بسبب حوت

بانكوك (صدى):
تحولت حياة رجل تايلاندي من الفقر إلى الغنى بعدما عثر على مادة العنبر في قئ أحد الحيتان ليتحول في غضون شهور قليلة إلى "مليونير".

وبدأت القصة بعثور "التايلاندي" على 30 كيلوجرامًا من العنبر في قئ للحيتان والتي يقدر ثمنها بنحو مليون دولار أمريكي، وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

ومن جانبه، قال "التايلاندي": "إنه عند عودته من رحلة صيد رأى ما يشبه مادة لزجة بلون الكريم تطفو على الشاطئ فسارع للتحقق منها ليكتشف إنها مادة العنبر".

ويدخل "العنبر" الموجود في قئ الحوت كنعصر أساسي في صناعة العطور خاصة وأنه يحتفظ بالرائحة لفترة طويلة فهى مادة مرغوب بها من قبل الشركات المصنعة.

العنبر
رحلة صيد
مليونير
العطور
تايلاندا
الحوث

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135500
منذ ساعة
سبحان مغير الاحوال من حال الى حال ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10250
منذ 35 دقيقة
رزقة

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههه صدق هو اصلا هو مو راضي يجدد حتي يرفع راتبة حسب كلام و كيل اعمالة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آه دول شوية صيع ياقدع ..
نجاة محمد
رزقة
ابو محمد 😎 ✍️
كل على قد حاله يمشي حاله بخشم رياله ..

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