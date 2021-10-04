نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

غوغل تحظر 150 تطبيق على أجهزة "أندرويد"

منذ 6 ساعات
1329
1
غوغل تحظر 150 تطبيق على أجهزة "أندرويد"

وكالات (صدى):
حذر غوغل، مستخدمي هواتف "أندرويد" من تهديد كلّف بالفعل الملايين مبالغ هائلة من النقود.

واكتشف فريق الأمن في Zimperium نوعا جديدا من البرامج الخبيثة يسمى GriftHorse. ويُعتقد أن خلل اقتحام الحسابات المصرفية هذا نجح بالفعل في إصابة ملايين الأجهزة، ثم ورّط المستخدمين المطمئنين باشتراكات شهرية باهظة الثمن دون إذنهم.

وتستخدم GriftHorse تكتيكا معروفا لاختراق الأجهزة، تخفيها داخل التطبيقات التي تبدو غير ضارة إلى حد كبير. وبمجرد تثبيته، يبدأ في قصف المستخدمين بتنبيهات لإعلامهم بأنهم فازوا بجائزة ويحتاجون إلى المطالبة بفوزهم على الفور، وتظهر هذه النوافذ المنبثقة اللانهائية مرة أخرى ما لا يقل عن خمس مرات في الساعة، ما يؤدي غالبا إلى قبول مستخدم الهاتف النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة.

وأوضح Zimperium إنه عند قبول الدعوة للحصول على الجائزة، يقوم البرنامج الخبيث بإعادة توجيه الضحية إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية حيث يُطلب منهم إرسال أرقام هواتفهم للتحقق منها، يقدمون تفاصيلهم إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ بعد ذلك في تحصيل فاتورة هاتفهم 30 يورو شهريا.

ولا تلاحظ الضحية على الفور تأثير السرقة، مع احتمال استمرارها لأشهر قبل اكتشافها. ويُعتقد أن هذا التكتيك أدى بالفعل إلى سرقة مئات الملايين من اليورو.

غوغل
أندرويد
التطبيقات
الحسابات المصرفية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83258
منذ 55 دقيقة
طيب طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعيد
سبحان الله كان في الهلال غير مرضى والان اخذ وضعه في الشباب وان شاء الله في المنتخب
مايباخ
الصين تقول نحن هنا وقد تكون ملعوبه منها ، وقد يكون عمر الطفل اختيارا ذكيا لعدم مساءلته قانونيا نظرا لصغر سنه
نمرود
كان سيئ مع الهلال لكن راح للشباب ابدع
ابوبدر
سبحان الله اعطاها شيء واخذ منها شيء . الله المستعان . الله يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها ويغفر لها عن اعمالها
عندما يغيب المساء
الله المستعان اتذكر يوم مات ابي جت وحده من المحاضرات قالت تقسمي حزنك طول السنين

أخر الأخبار

ملكة كابلي تتعرض للسخرية بسبب خصرها
ملكة كابلي تتعرض للسخرية بسبب خصرها
منذ 14 دقيقة 203
فهد بن جمعة: النفط مهما يتمدد أو يتقلص لن يكون له بديلا في المنظور القريب ولا البعيد 
فهد بن جمعة: النفط مهما يتمدد أو يتقلص لن يكون له بديلا في المنظور القريب ولا البعيد 
منذ 51 دقيقة 1322
بالفيديو .. استاذ تاريخ يروي قصة أول طائرة سافر بها الملك عبدالعزيز من عفيف إلى الطائف
بالفيديو .. استاذ تاريخ يروي قصة أول طائرة سافر بها الملك عبدالعزيز من عفيف إلى الطائف
منذ 53 دقيقة 1222
السيول الجارفة تقتحم مدن سلطنة عمان
السيول الجارفة تقتحم مدن سلطنة عمان
منذ 56 دقيقة 707
هاكرز صيني وراء توقف فيسبوك وواتساب وانستغرام
هاكرز صيني وراء توقف فيسبوك وواتساب وانستغرام
منذ ساعة 14639
كلب شرس يلتهم خد طفلة خلال نزهة عائلية
كلب شرس يلتهم خد طفلة خلال نزهة عائلية
منذ ساعة 582
بالفيديو.. الطيار جزاع الشمري يروي قصص رحلاته مع ملوك المملكة
بالفيديو.. الطيار جزاع الشمري يروي قصص رحلاته مع ملوك المملكة
منذ ساعة 13386
النمر: تدخين خمسة شباب معاً في سيارة مغلقة أثناء الهجولة قد يسبب تسمم
النمر: تدخين خمسة شباب معاً في سيارة مغلقة أثناء الهجولة قد يسبب تسمم
منذ ساعة 251
دنيا بطمة تثير الجدل بين جمهورها بملامح وجهها وزيادة وزنها 
دنيا بطمة تثير الجدل بين جمهورها بملامح وجهها وزيادة وزنها 
منذ ساعتين 707
الإعدام لرجل استدرج زوجته لمنطقة برية وضربها بعصا حتى الموت
الإعدام لرجل استدرج زوجته لمنطقة برية وضربها بعصا حتى الموت
منذ ساعتين 1145