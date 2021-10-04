وزير التجارة : أعدكم ستسمعون ما يسركم في مجال مكافحة التستر (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير التجارة، ماجد القصبي، إن التستر التجاري يعد سرطان ينهش اقتصاد البلد لعقود قادمة، كما أضاع الكثير من الفرص على أبناء الوطن.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الدولة جادة بشدة في محاربة هذا التستر، لافتا إلى أن ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان وجه بعمل برنامج لمكافحة التستر.
ولفت إلى أن نحو 20 جهة تتكاتف من أجل محاربة هذا التستر، لافتا إلى أن النظام نص على تغليظ العقوبات ضد التستر لتصل إلى السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين، فضلا عن تحديث الرقابة.
وأكد بأنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ومتابعة المال وحركة العمال والحركة الاقتصادية، متعهدًا بأن الجميع سيسمعون ما يسرهم بشأن مكافحة التستر.