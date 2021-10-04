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وزير التجارة : أعدكم ستسمعون ما يسركم في مجال مكافحة التستر (فيديو)

منذ ساعة
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وزير التجارة : أعدكم ستسمعون ما يسركم في مجال مكافحة التستر (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير التجارة، ماجد القصبي، إن التستر التجاري يعد سرطان ينهش اقتصاد البلد لعقود قادمة، كما أضاع الكثير من الفرص على أبناء الوطن.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الدولة جادة بشدة في محاربة هذا التستر، لافتا إلى أن ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان وجه بعمل برنامج لمكافحة التستر.

ولفت إلى أن نحو 20 جهة تتكاتف من أجل محاربة هذا التستر، لافتا إلى أن النظام نص على تغليظ العقوبات ضد التستر لتصل إلى السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين، فضلا عن تحديث الرقابة.

وأكد بأنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ومتابعة المال وحركة العمال والحركة الاقتصادية، متعهدًا بأن الجميع سيسمعون ما يسرهم بشأن مكافحة التستر.

 

وزير التجارة
سرطان
التستر التجاري
ماجد القصبي
التستر

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 675
منذ 50 دقيقة
نعم بعد الله سمو ولي العهد هو القادر على اجتثاث سرطان التستر...
اما اداء وزارة التجاره الذي وجدته فهو اسوأ من سيئ... والله ندمت ان طالبت بحقي..فلا اخذت حقا ولا سلمت من تسحيبكم...يتبع
احمد
احمد عدد التعليقات : 675
منذ 48 دقيقة
ثبتو الخبر لنعلق...
يشهد الله ان ما سأكتبه حقيقه وعن تجربه تثبت تخبط وزارة التجاره في حماية المستهلك...اين توفيق الربيعه.؟
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 315
منذ 37 دقيقة
شدو حيلكم الله معكم!!

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههه صدق هو اصلا هو مو راضي يجدد حتي يرفع راتبة حسب كلام و كيل اعمالة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آه دول شوية صيع ياقدع ..
نجاة محمد
رزقة
ابو محمد 😎 ✍️
كل على قد حاله يمشي حاله بخشم رياله ..

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