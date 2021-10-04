الشاعر " آل شملان " يتغنى بالرؤية الثقافية لقيادة المملكة

وادي الدواسر - محمد الحزيمي (صدى):
ألقى الشاعر محمد بن عبدالله آل شملان قصيدة جديدة بمناسبة تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض.
وحملت القصيدة عنوان " معرض التنوير " وتغنّى فيها بالرؤية الثقافية للقيادة الحكيمة، حيث دعا إلى أهمية المعرفة والقراءة في بناء المجتمعات والأمم.
وأشار أيضًا إلى أن هذا المعرض جاء تتويجاً للجهود الضخمة الجبارة التي بذلتها وزارة الثقافة التي واصلت سعي الليل بالنهار في سبيل خدمة الثقافة والأدب.
وجاء في قصيدة "آل شملان":
من بعد طول تلهفٍ وغيابِ
عادَ السرورُ إليَّ يا أصحابي
فاليوم أشرقتِ الرياض بدوحةٍ
كبرى لأهل العلم والآدابِ
في معرضٍ تهفو القلوب لوصلهِ
بسعادةٍ تدعو إلى الإعجابِ
شعبٌ يتوقُ إلى الكتابِ طريقهُ
نحو العُلا مفتوحة الأبوابِ
إن الكتابَ هو السلاحُ لأمةٍ
قد خصها المولى بخير كتابِ
وبا اقرأ ابتدأ الإلهُ خطابهُ
لنبيها في لحظةِ استغرابِ
يا معرضَ الدررِ التي لعناقها
جئنا للقياها بظهر سحابِ
شكراً لقادتنا الذين بفضلهمْ
بعد الإله سما وعزَّ جنابِ
شكراً وزارتنا ومن سهروا على
الإعداد والتجهيزِ والترحابِ
ولكل عشاق المعارف والرؤى
طوبى وللرواد والطلابِ
للباحثين عن السمو بفكرهمْ
أهل الثقافة كلهم أحبابِ
فإلى الرياض إلى الرياض توافدوا
إني لمعرضها أحث ركابي
ولمعرض التنوير فلتتسابقوا
في موكبٍ متفردٍ خلابِ
إن الكتابَ هو الطريقُ إلى العُلا
وهو السبيلُ لقطفِ كلِّ صوابِ