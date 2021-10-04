الوزراء يوجه إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

الطائف (صدى):
قرر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بإعادة طرح المشروع بعد أن وافق المجلس على إنهاء التعاقد مع الجهات التي كانت مكلفة ببناء ونقل وتشغيل المطار.
كما أكد المجلس على الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد مع هذه الجهات، مشددا في قراره على أن يتم طرح المشروع وترسيته، وفق الأحكام النظامية الواردة بنظام التخصيص، وأحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة.