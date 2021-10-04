نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الوزراء يوجه إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

منذ 41 دقيقة
1227
1
الوزراء يوجه إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص

الطائف (صدى):

قرر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف الدولي الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووجه مجلس الوزراء اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل بإعادة طرح المشروع بعد أن وافق المجلس على إنهاء التعاقد مع الجهات التي كانت مكلفة ببناء ونقل وتشغيل المطار.

كما أكد المجلس على الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ الإجراءات النظامية لإنهاء التعاقد مع هذه الجهات، مشددا في قراره على أن يتم طرح المشروع وترسيته، وفق الأحكام النظامية الواردة بنظام التخصيص، وأحكام قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها المعدلة.

الطائف
مجلس الوزراء
مطار الطائف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135483
منذ 14 دقيقة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش سويتي يا بنيه .. احرقتي طقم الاسلاااك ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ..
سبف
تبي تشهر نفسها

أخر الأخبار

بالصور..أمسيات ثقافية وأنشطة ترفيهية مجانية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب
بالصور..أمسيات ثقافية وأنشطة ترفيهية مجانية للأطفال بمعرض الرياض الدولي للكتاب
منذ 6 دقائق 1069
بالفيديو.. لحظة مداهمة محلات تجارية تبيع الفحم والحطب المحلي بدون ترخيص
بالفيديو.. لحظة مداهمة محلات تجارية تبيع الفحم والحطب المحلي بدون ترخيص
منذ 10 دقائق 1044
غوغل تحظر 150 تطبيق على أجهزة "أندرويد"
غوغل تحظر 150 تطبيق على أجهزة "أندرويد"
منذ 11 دقيقة 1062
"آل الشيخ": 20 أكتوبر موعد إنطلاق موسم الرياض
"آل الشيخ": 20 أكتوبر موعد إنطلاق موسم الرياض
منذ 14 دقيقة 1090
الشاعر " آل شملان " يتغنى بالرؤية الثقافية لقيادة المملكة
الشاعر " آل شملان " يتغنى بالرؤية الثقافية لقيادة المملكة
منذ 25 دقيقة 1183
القصبي: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا "فيديو"
القصبي: المملكة حققت المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا "فيديو"
منذ 25 دقيقة 1158
الوزراء يوجه إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص
الوزراء يوجه إعادة طرح وترسية مشروع مطار الطائف وفق نظام التخصيص
منذ 41 دقيقة 1227
امرأة تنهي حياة رجلين وتطعم جثتهما للخنازير
امرأة تنهي حياة رجلين وتطعم جثتهما للخنازير
منذ 45 دقيقة 382
"فيفا" يرفض شكوى أحمد موسى ضد النصر
"فيفا" يرفض شكوى أحمد موسى ضد النصر
منذ 47 دقيقة 1349
وزارة الخارجية تعلن مسابقة وظيفية للتعيين على وظائف شاغرة
وزارة الخارجية تعلن مسابقة وظيفية للتعيين على وظائف شاغرة
منذ 58 دقيقة 1565