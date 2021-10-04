امرأة تنهي حياة رجلين وتطعم جثتهما للخنازير

واشنطن (صدى):
قتلت مالكة مزرعة في مقاطعة جاكسون بالولايات المتحدة الأمريكية، رجلين استأجرت المزرعة بوحشية وأطعمت رفاتهما للخنازير في مزرعتها.
وبعد اكتشاف غياب أحد الرجلين، قالت السيدة للشرطة التي حضرت للمكان أنه كان منزعجاً من تعرض أحد أفراد عائلته للاعتداء وهرب من المزرعة بحثاً عن الانتقام، وعندما عادت الشرطة إلى المزرعة للمرة الثانية كشف تفتيش الممتلكات عن ساق ممزقة في بركة مياه، تبين أنها لم تكن عظمة حيوان بل إنسان.
وانتقد قاضي الدائرة تيم بارنك المرأة بعد إدانتها قائلاً: "لقد كانت تقدر الخنازير أكثر مما تقدر الناس. أطلقت النار على شخصين وأطعمتها للخنازير"، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 50 عاماً على الأقل.