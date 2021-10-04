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"فيفا" يرفض شكوى أحمد موسى ضد النصر

منذ 6 ساعات
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"فيفا" يرفض شكوى أحمد موسى ضد النصر

ماجد محمد (صدى):

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب لاعب النصر السابق، النيجيري أحمد موسى، بإلغاء اتفاقية المخالصة التي وقَّعها مع إدارة النادي أواخر أكتوبر 2020، بذريعة تأخرها في تسليمه الدفعة الأخيرة من المخالصة، المقدَّرة بنحو ثلاثة ملايين ريال.

وذكرت مصادر أن " فيفا " اكتفى بفرض غرامة قدرها 984 يورو فقط، كون الدفعة الأخيرة لم تتأخر سوى أربعة أيام، ولا وجود لـ "سوء نية" لدى إدارة النصر، وأمهل النادي 45 يومًا لسداد المبلغ، وفقًا لـ"الرياضية ".

وأضافت أن قضية موسى أغلقت نهائيًّا بسداد إدارة النصر كل مستحقاته، وفق الاتفاقية السابقة، ورفض "فيفا" شكواه التي تقدَّم بها أخيرًا، والاكتفاء بغرامة التأخير "984 يورو".

النصر
فيفا
أحمد موسى
لاعب النصر السابق

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2714
منذ ساعة
طيب والسجاد الأحمر،، ههههههه الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

سعيد
سبحان الله كان في الهلال غير مرضى والان اخذ وضعه في الشباب وان شاء الله في المنتخب
مايباخ
الصين تقول نحن هنا وقد تكون ملعوبه منها ، وقد يكون عمر الطفل اختيارا ذكيا لعدم مساءلته قانونيا نظرا لصغر سنه
نمرود
كان سيئ مع الهلال لكن راح للشباب ابدع
ابوبدر
سبحان الله اعطاها شيء واخذ منها شيء . الله المستعان . الله يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها ويغفر لها عن اعمالها
عندما يغيب المساء
الله المستعان اتذكر يوم مات ابي جت وحده من المحاضرات قالت تقسمي حزنك طول السنين

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