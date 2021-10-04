"فيفا" يرفض شكوى أحمد موسى ضد النصر

ماجد محمد (صدى):
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب لاعب النصر السابق، النيجيري أحمد موسى، بإلغاء اتفاقية المخالصة التي وقَّعها مع إدارة النادي أواخر أكتوبر 2020، بذريعة تأخرها في تسليمه الدفعة الأخيرة من المخالصة، المقدَّرة بنحو ثلاثة ملايين ريال.
وذكرت مصادر أن " فيفا " اكتفى بفرض غرامة قدرها 984 يورو فقط، كون الدفعة الأخيرة لم تتأخر سوى أربعة أيام، ولا وجود لـ "سوء نية" لدى إدارة النصر، وأمهل النادي 45 يومًا لسداد المبلغ، وفقًا لـ"الرياضية ".
وأضافت أن قضية موسى أغلقت نهائيًّا بسداد إدارة النصر كل مستحقاته، وفق الاتفاقية السابقة، ورفض "فيفا" شكواه التي تقدَّم بها أخيرًا، والاكتفاء بغرامة التأخير "984 يورو".