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بالفيديو.. مسن عماني يسبح في مياه غمرت منزله بعد إعصار شاهين

منذ ساعة
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بالفيديو.. مسن عماني يسبح في مياه غمرت منزله بعد إعصار شاهين

مسقط (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مسن في سلطنة عمان يسبح في المياه التي غمرت محيط منزله بسبب إعصار شاهين المداري الذي ضرب أنحاء السلطنة.

وأظهر الفيديو، الرجل المسن وهو يقف وسط المياه التي غطت معظم جسده وابتسامة الرضا على شفتيه فيما ظهر شاب آخر يسبح خلفه، وسط ضحكات متعالية من وراء الكاميرا.

وكان السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، قد وجه اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

سلطنة عمان
منازل
مياه الأمطار
الحالة المدارية
إعصار شاهين
مسن عماني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135483
منذ 58 دقيقة
الله يعينهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش سويتي يا بنيه .. احرقتي طقم الاسلاااك ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ..
سبف
تبي تشهر نفسها

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