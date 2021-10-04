بالفيديو.. مستشارة أسرية: لايجوز استخدام الزوجة الثانية عصا لتأديب الأولى

الرياض (صدى):
أوضحت زهرة معبي، المستشار الأسرة النفسية، إنه لا يصح الزواج بثانية كعصا لتأديب الزوجة الأولى، قائلة "لا يجوز وحرام".
وقالت زهرة خلال لقاءها في برنامج «صباح السعودية»، : "إن مصطلح لا يربي المرأة إلا مرأة مثلها لا يصح ومن العيب تداوله، ولا يجوز استخدام الزوجة الثانية بأي حال لتطويع الزوجة الأولى لتعديل سلوكياتها وتحقيق مصلحة الرجل فهذا ظلم".
وأضافت أن هناك مصطلحات يطلقها البعض على الزوجة الثانية، حيث يطلق عليها أنها «خرابة بيوت، وخطافة رجال»، وجميعها مسميات دون المستوى، مؤكدة أن البعض يلجأ للزواج من ثانية بسبب إهمال زوجته الأولى.