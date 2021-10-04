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بالفيديو.. مستشارة أسرية: لايجوز استخدام الزوجة الثانية عصا لتأديب الأولى

منذ ساعة
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بالفيديو.. مستشارة أسرية: لايجوز استخدام الزوجة الثانية عصا لتأديب الأولى

الرياض (صدى):
أوضحت زهرة معبي، المستشار الأسرة النفسية، إنه لا يصح الزواج بثانية كعصا لتأديب الزوجة الأولى، قائلة "لا يجوز وحرام".

وقالت زهرة خلال لقاءها في برنامج «صباح السعودية»، : "إن مصطلح لا يربي المرأة إلا مرأة مثلها لا يصح ومن العيب تداوله، ولا يجوز استخدام الزوجة الثانية بأي حال لتطويع الزوجة الأولى لتعديل سلوكياتها وتحقيق مصلحة الرجل فهذا ظلم".

وأضافت أن هناك مصطلحات يطلقها البعض على الزوجة الثانية، حيث يطلق عليها أنها «خرابة بيوت، وخطافة رجال»، وجميعها مسميات دون المستوى، مؤكدة أن البعض يلجأ للزواج من ثانية بسبب إهمال زوجته الأولى.

الزواج
الزوجة الثانية
مستشارة أسرية
زهرة معبي

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14471
منذ ساعة
أهلا بمستشارتنا الأسرية المحبوبة زهرة معبي،،
سؤالي:- هل بيكون هناك أعمال إذاعية رمضانية تجمعك بالنجمة نعيمة الحميدي والنجم لؤي حمزة، من خلال إذاعة جدة، إذاعة البرنامج الثاني سابقا..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135483
منذ ساعة
صح الكلااام ..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 740
منذ 33 دقيقة
إذا بيعدل ليته ياخذ ٤

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش سويتي يا بنيه .. احرقتي طقم الاسلاااك ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ..
سبف
تبي تشهر نفسها

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