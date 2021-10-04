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لجنة وزارية لتقييم منازل العمانيين وممتلكاتهم المتضررة من إعصار "شاهين"

منذ 3 ساعات
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لجنة وزارية لتقييم منازل العمانيين وممتلكاتهم المتضررة من إعصار "شاهين"

مسقط (صدى):
وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد السلطان هيثم على ضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية المتضررة من إعصار "شاهين"، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة، فيما ستباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجهات ذات العلاقة، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

وأشار سلطان عمان إلى صدور بيان انتهاء التأثيرات المُباشرة للحالة المدارية لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة حيث ما يزال هناك وجود لبعض السحب المُتفرقة في شمال السلطنة إضافة إلى فرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مباشرة، داعيًا الجميع بالسلطنة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية لأن بعض الأودية مُستمرة في الجريان إضافة إلى وجود تجمعات مائية على أن تكون الأوضاع غدًا الثلاثاء مُستقرة بشكل كبير.

 

سلطنة عمان
منازل
السلطان هيثم بن طارق
حالة مدارية
إعصار شاهين
أضرار الإعصار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135500
منذ ساعة
اعانكم الله ..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههه صدق هو اصلا هو مو راضي يجدد حتي يرفع راتبة حسب كلام و كيل اعمالة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آه دول شوية صيع ياقدع ..
نجاة محمد
رزقة
ابو محمد 😎 ✍️
كل على قد حاله يمشي حاله بخشم رياله ..

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