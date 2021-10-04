امرأة تخطف طفل رضيع من مستشفى عقب ولادته

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على خطف طفل رضيع حديث الولادة من إحدى المستشفيات في مصر، لتتخلص من معايرة أشقاء زوجها لها بعدم إنجاب ذكور.
وترددت المتهمة على المستشفى أكثر من مرة مدعية أنها مُصابة بكدمات بيدها، حيث جلست مع والدة الطفل، وذلك بعد ساعات من ولادة الأم مدعية أنها قريبة لإحدى السيدات واندمجت معها في الحديث.
وبعد قيام الزوج باصطحاب زوجته للتحرك داخل أروقة الغرفة ومحاولة مساعدتها علي الحركة طلبت المتهمة من أسرة الطفل أن يتركوا معها نجلهما الرضيع دون خوف لتتمكن من خطفه.
وتم تشكيل فريق بحث علي أعلى مستوي بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي والذين تمكنوا من تحديد المتهمة في أقل من أيام وإعادته إلى أسرته.