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امرأة تخطف طفل رضيع من مستشفى عقب ولادته

منذ ساعتين
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امرأة تخطف طفل رضيع من مستشفى عقب ولادته

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على خطف طفل رضيع حديث الولادة من إحدى المستشفيات في مصر، لتتخلص من معايرة أشقاء زوجها لها بعدم إنجاب ذكور.

وترددت المتهمة على المستشفى أكثر من مرة مدعية أنها مُصابة بكدمات بيدها، حيث جلست مع والدة الطفل، وذلك بعد ساعات من ولادة الأم مدعية أنها قريبة لإحدى السيدات واندمجت معها في الحديث.

وبعد قيام الزوج باصطحاب زوجته للتحرك داخل أروقة الغرفة ومحاولة مساعدتها علي الحركة طلبت المتهمة من أسرة الطفل أن يتركوا معها نجلهما الرضيع دون خوف لتتمكن من خطفه.

وتم تشكيل فريق بحث علي أعلى مستوي بالتنسيق مع رجال الأمن العام والبحث الجنائي والذين تمكنوا من تحديد المتهمة في أقل من أيام وإعادته إلى أسرته.

مصر
خطف
الذكور
حديث ولادة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83246
منذ 57 دقيقة
أعوذ بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135483
منذ 48 دقيقة
خبيثه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش سويتي يا بنيه .. احرقتي طقم الاسلاااك ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ..
سبف
تبي تشهر نفسها

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