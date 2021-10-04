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اشتعال النيران في سيارة فنان شهير وهو بداخلها

منذ 6 ساعات
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اشتعال النيران في سيارة فنان شهير وهو بداخلها

القاهرة (صدى):
تعرض الفنان المصري نور محمود، لحادث كاد يودي بحياته بعدما اندلعت النيران في سيارته من الداخل أثناء قيادته لها على إحدى الطرق السريعة.

وقال نور محمود أنه لم يُصب بمكروه، وأن كل الخسائر تمثلّت في السيارة فقط، وأنه نجا من الموت بأعجوبة، مبينا إنه فوجئ أثناء قيادته للسيارة، بعد عودته من انتهاء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "إجازة مفتوحة" والذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات ON، ويقوم ببطولته شريف منير، باندلاع حريق في تابلوه السيارة.

وأضاف " استطعت إيقاف السيارة، وركنت ووجدت مساعدة كبيرة من السيارات الأخرى التي كانت تسير على الطريق ووقفت لمساعدتي، واستخدمنا ثلاث طفايات للسيطرة على الحريق".

يذكر أن الفنان نور محمود، نجاحًا كبيرًا وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تجسيده شخصية يوسف في حكاية "بالورقة والقلم" من حكايات مسلسل إلا أنا مع يسرا اللوزي، عماد رشاد، علي الطيب.

حادث
سيارة
نور محمود
اشتغال النيران
طفايات

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10250
منذ ساعة
الحمد لله علي السلامة

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أحدث التعليقات

ناصر
المفروض هذولا يبعدون عن الكوره كلها هذا سبب الفشل عندنا يطرد علي كيفه ويجيب علي كيفه
بوشهد
ان شاء الله نشوف له اثر على البلد من حيث تقيليل البطالة والفقر
احمد
ليس مدحاً للذات... بل تعريف بنفسي... قبل ما يقارب اربع سنوات او يزيد غطت الصحيفة خبر سطو مسلح على عربة نقل اموال بالرياض ونتج...
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري

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