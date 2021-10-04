بالفيديو.. محمد نور يعتذر لجمهور الأهلي

نواف السالم (صدى):
اعتذر محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، لجماهير الأهلي بعد التصريح الذي تم تداوله عقب مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث قال فيه أن الاتحاد كان دائما يجلد الأهلي في ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وصرح محمد نور، عبر أحد البرامج التلفزيونية: "في ناس يقولون محمد نور يقول جلدناكم وهكذا ولكن أنا أكنّ كل الاحترام للأهلي وجماهيره وهذا ليس مجاملة، وهذا الكلام يحدث في الكرة وبيني وبين مقدم البرنامج" .
وتابع: "لا أقدر أن أسيء لأي شخص أهلاوي وأصدقائي الروح بالروح أهلاوية، ومن أكون لكي أسيء لكيان وجمهور الأهلي، وكلامي ليس خوفا، والأهلي أخذ منّا بطولات والعكس صحيح، وكل الفرق تتنافس وهي في النهاية كرة، ولكن توبة أن أصرح بمثل هذا الكلام مرة ثانية".
وأكد محمد نور أنه غير راض عن الفرحة الشديدة التي انتابت نجوم الاتحاد، بعد الفوز على الأهلي، موضحا أنها كانت أكثر مما تستحق، مشددًا على أن مباراة الأهلي، عادية، بـ3 نقاط، مثلها مثل أي لقاء آخر.