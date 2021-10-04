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"صحة الرياض" تضبط وافدًا يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف

منذ 57 دقيقة
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"صحة الرياض" تضبط وافدًا يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف

سعيد العجل (صدى):
ضبطت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف.

وتفصيلًا، أوضحت "صحة الرياض" ، أنه وبناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي ، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة ، في منزل سكني، واتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى مواطن ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

وأكدت أنه تم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله، مشددة على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فأنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: من زاول المهن الصحية دون ترخيص ، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية ، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية ، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها ، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

وأشارت "صحة الرياض" إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

 

الرياض
المديرية العامة للشؤون الصحية
وافد
صحة الرياض
العلاج الطبيعي
موقع مخالف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17892
منذ 24 دقيقة
نحن طافحين الدم عشان شهادة الخبرة .. وهذا يمارس نشاطا تجاريا بلا أوراق .

أتحدث بلسان الحال ومقام الحوَّل

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أحدث التعليقات

عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
المللل
اهم شي ان صابر الرباعي يقرا كتابه ويقيم الكتاب المثل يقول لاتعطي تقيما وانت لم تجربه
القناص
إيش ذنب الأطفال المساكين الله يرحمهم ويدخلهم جنته النعيم يارب العالمين
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
الهندسة التي تهمل المعايير .. تهدم ولا تبني وما تسلم الجرّة في كل مرة

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