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إيمي سمير غانم: أنا مش عارفة أكون تمام

منذ ساعة
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إيمي سمير غانم: أنا مش عارفة أكون تمام

القاهرة (صدى):
عبرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، وبعدها بشهرين رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالصبر والقوة.

وعلقت إيمي سمير غانم على صورة نشرتها لوالديها: "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. بس انا مش عارفه اكون تمام".

وأضافت الفنانة المصرية: "كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن.. بس الحقيقه إني اوحش من الاول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد".

وتابعت: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده.. والحمدالله على أي ابتلاء انا راضيه"؛ حيث لم تتغلب حتى الآن على أحزانها، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على رحيل والدتها، وغير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية.

سمير غانم
إيمي سمير غانم
دلال عبدالعزيز
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17892
منذ 30 دقيقة
لك الله .. وليس بغير الله الصبر والاحتساب والراحة والسكينة والاطمئنان

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أحدث التعليقات

عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
المللل
اهم شي ان صابر الرباعي يقرا كتابه ويقيم الكتاب المثل يقول لاتعطي تقيما وانت لم تجربه
القناص
إيش ذنب الأطفال المساكين الله يرحمهم ويدخلهم جنته النعيم يارب العالمين
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
الهندسة التي تهمل المعايير .. تهدم ولا تبني وما تسلم الجرّة في كل مرة

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