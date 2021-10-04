إيمي سمير غانم: أنا مش عارفة أكون تمام

القاهرة (صدى):
عبرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، وبعدها بشهرين رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالصبر والقوة.
وعلقت إيمي سمير غانم على صورة نشرتها لوالديها: "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا بتتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. بس انا مش عارفه اكون تمام".
وأضافت الفنانة المصرية: "كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن.. بس الحقيقه إني اوحش من الاول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد".
وتابعت: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده.. والحمدالله على أي ابتلاء انا راضيه"؛ حيث لم تتغلب حتى الآن على أحزانها، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على رحيل والدتها، وغير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية.