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استعراض شاب مصري ينتهي بشكل غير متوقع
منذ ساعة
1038
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17892
منذ 32 دقيقة
هوبا .. كان قلت يا ساتر أستر أو يا لطيف ألطف أو يا مسلم سلِّم
ايه الجهل المركب دا ..
القناص
عدد التعليقات : 55
منذ 29 دقيقة
عساه ماتعور الله يقوده بالسلامه
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أحدث التعليقات
عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
المللل
اهم شي ان صابر الرباعي يقرا كتابه ويقيم الكتاب المثل يقول لاتعطي تقيما وانت لم تجربه
القناص
إيش ذنب الأطفال المساكين الله يرحمهم ويدخلهم جنته النعيم يارب العالمين
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
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