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هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1658
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هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي تطوير التقييم، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الترجمة، اللغات، اللغة الإنجليزية) أو تخصص ذي صلة، خبرة من سنة إلى سنتين في تحرير المحتوى/ أو الخبرة المتعلقة بالصحة أو مجال ذي صلة، اتقان اللغة الإنجليزية، مهارات اتصال شفهي وكتابي ممتازة، وغيرها من المؤهلات.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح عبر موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  .

 

 

وظائف
الرياض
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
شواغر وظيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17892
منذ 36 دقيقة
يا عيني ويا قلبي على مشاعر البشر .. على الأمل .. والكر والفر والفراغ والفزع والأماني والوعود .. وعلى المرات والمحاولات .. والمفارقات والمفرقات المبعدات!!

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أحدث التعليقات

عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
المللل
اهم شي ان صابر الرباعي يقرا كتابه ويقيم الكتاب المثل يقول لاتعطي تقيما وانت لم تجربه
القناص
إيش ذنب الأطفال المساكين الله يرحمهم ويدخلهم جنته النعيم يارب العالمين
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
الهندسة التي تهمل المعايير .. تهدم ولا تبني وما تسلم الجرّة في كل مرة

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