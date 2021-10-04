هيئة التخصصات الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو: أخصائي تطوير التقييم، بينما المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، الترجمة، اللغات، اللغة الإنجليزية) أو تخصص ذي صلة، خبرة من سنة إلى سنتين في تحرير المحتوى/ أو الخبرة المتعلقة بالصحة أو مجال ذي صلة، اتقان اللغة الإنجليزية، مهارات اتصال شفهي وكتابي ممتازة، وغيرها من المؤهلات.
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح عبر موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .