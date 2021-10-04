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بالفيديو.. القبض على نجل شاروخان

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. القبض على نجل شاروخان

نيودلهي (صدى):
تمكنت قوات مكافحة المخدرات في مومباى بالهند، من القبض على آريان خان، نجل شاروخان، نجم بوليوود، وسبعة آخرين معه لاستجوابهم.

وجاء ذلك بعد أن كانوا متواجدين فى حفل على متن سفينة سياحية، وتم تداول مواد مخدرة بها.

وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، إن قوات مكافحة المخدرات داهمت الحفل الصاخب على سفينة "كورديليا" في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

يذكر أن السفينة السياحية "كورديليا" كان المقرر لها التوجه إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.

مكافحة المخدرات
الهند
شاروخان
كورديليا
نجل شاروخان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135483
منذ 44 دقيقة
ايش الغريب ....!!؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش سويتي يا بنيه .. احرقتي طقم الاسلاااك ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك ..
سبف
تبي تشهر نفسها

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