بالفيديو.. القبض على نجل شاروخان

نيودلهي (صدى):
تمكنت قوات مكافحة المخدرات في مومباى بالهند، من القبض على آريان خان، نجل شاروخان، نجم بوليوود، وسبعة آخرين معه لاستجوابهم.
وجاء ذلك بعد أن كانوا متواجدين فى حفل على متن سفينة سياحية، وتم تداول مواد مخدرة بها.
وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، إن قوات مكافحة المخدرات داهمت الحفل الصاخب على سفينة "كورديليا" في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.
يذكر أن السفينة السياحية "كورديليا" كان المقرر لها التوجه إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.