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"الديوان الملكي الأردني" يرد على تقارير "العقارات السرية للملك" في أمريكا وبريطانيا

منذ 3 ساعات
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"الديوان الملكي الأردني" يرد على تقارير "العقارات السرية للملك" في أمريكا وبريطانيا

عمّان (صدى):
أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً اليوم الإثنين رد فيه على التقارير التي نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات الخاصة بملك الأردن عبدالله الثاني في الخارج، مؤكدا أن بعضها أحتوى معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.

وأوضح الديوان أن الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.

وأشار إلى أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته.

وأضاف أنه تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة، مبيناً إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.

ولفت أن كل هذه الأموال العامة المساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.

وأكد أن ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، وإن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي.

أمريكا
الأردن
بريطانيا
الديوان الملكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17896
منذ ساعة
بدنا نعمل حساب لبكرة .. ولو

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
بسمً الله مشاءالله استمري ي تاج راسي .
ابوصالح
الفلوس تخليك تكيف غصب
mohammed
وكاد انها حرمة وعندي اقتراح يجب الاخذ به بعين الاعتبار وهو منع المرأة قيادة السيارة وقت العادة الشهرية لديها
Saleh ALHARBI
احسن خاتمه الله يحسن خاتمتنا يارب
د محمد ماجد بخش
الفار أحلى ونيس في الغرب هناك فئران تحب الموسيقى وتأكل الشيكولاتة لكنها لا ترقص بل تحترم نفسها .. وتلعب وتلهو فقط

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