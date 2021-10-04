الصحة العالمية تكشف السبب الأول للوفاة حول العالم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية، من الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم.
وذكرت الصحة العالمية ان يقرب من 18 مليون شخص يتوفى سنويًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأكدت المنظمة على ضرورة الالتزام بنظام حياة صحي لتجنب أمراض القلب التي تؤدي إلى حوالي 31% من مجموع الوفيات سنويًا حول العالم.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وأضافت أن نحو 1.1 مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم حول العالم، أي حوالي 22 من كل 100 شخص بالغ، يسعى 4 منهم فقط للتحكم في مستويات ضغط الدم من خلال اتباع نظم صحية وعلاجية.