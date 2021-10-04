مؤشرات ضعف الكويلات وطرق معرفة التالف منها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد الكويلات من أهم القطع الكهربائية التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية؛ فهي تضخم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك.
وتعمل على تحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت، وفي حال تعرض الكويلات للضعف أو التلف فإنها تصيب السيارة بالعديد من المشاكل والأعطال، ومنها إصابة المحرك بالارتجاج والتقطيع خاصة عند الضغط على دواسة الوقود، كما تفقد السيارة قوتها وعزمها أثناء السير، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود بشكل غير طبيعي.
ويمكن فحص ومعرفة الكويل التالف للقيام بتغييره، من خلال: قم بتشغيل المحرك ثم ارفع الغطاء الأمامي للسيارة، ثم قم بفحص الكويلات وذلك عن طريق فصل فيشة كل كويل على حدة، والاستماع إلى وجود تغير في صوت المحرك أم لا، وعلى افتراض وجود 4 كويلات في السيارة، وتم فصل فيشة الكويل الأول وحدث تغير في صوت المحرك.
ويدل على سلامة الكويل، أما إذا تم فصل فيشة الكويل ولم يحدث تغير في صوت المحرك فهذا يدل على تلف الكويل، وأخيراً قم بتغيير الكويل التالف، ستجد أن السيارة استعادت قوتها وعزمها.