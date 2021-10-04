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انفجار غير متوقع داخل محطة بنزين
منذ ساعتين
1149
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17892
منذ 28 دقيقة
ضغط عالي جدا .. محتبس - والله أعلم
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أحدث التعليقات
عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
المللل
اهم شي ان صابر الرباعي يقرا كتابه ويقيم الكتاب المثل يقول لاتعطي تقيما وانت لم تجربه
القناص
إيش ذنب الأطفال المساكين الله يرحمهم ويدخلهم جنته النعيم يارب العالمين
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
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