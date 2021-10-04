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صورة نادرة لبوابة الثميري أحد المداخل الرئيسية للرياض من الجهة الشرقية
منذ يوم
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خبر في صورة
بوابة الثميري
الجهة الشرقية
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135593
منذ ساعة
الله اكبر يا زمان تغير ..
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