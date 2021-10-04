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سفارة المملكة في عمان تطمئن على سلامة المواطنين جراء إعصار شاهين

منذ ساعة
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سفارة المملكة في عمان تطمئن على سلامة المواطنين جراء إعصار شاهين

مسقط (صدى):
اطمأنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بعمان على سلامة المواطنين السعوديين وذلك بعد الإعصار المداري (شاهين) الذي تعرضت له عمان.

وأكدت السفارة ،دعلى عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين المتواجدين في السلطنة لحوادث من جراء الإعصار المداري (شاهين)، كما وفرت مساكن مناسبة لعدد من المواطنين بعد تلقيها اتصالاتهم، وذلك بمتابعة مباشرة من السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي، بحسب العربية.

وأضافت السفارة أن هناك العديد من المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها السلطنة في الوقت الحالي، وبناءً على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين، وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شُكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري لمباشرة ومتابعة أي طارئ.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين في عُمان توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار، كما حثت المواطنين، في حالة الحاجة إلى المساعدة، للتواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين 99213394.

عمان
سفارة المملكة
الإعصار المداري
الإعصار شاهين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135467
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه ...

.. الله يستر على الجميع ..

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