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رجل يعود إلى منزله بعد عقود من اختفائه يجد زوجتيه تزوجا من آخر

منذ 46 دقيقة
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رجل يعود إلى منزله بعد عقود من اختفائه يجد زوجتيه تزوجا من آخر

نيروبي (صدى):
شعر رجل كيني يبلغ من العمر 84 عامًا بالصدمة بعدما عاد إلى منزله وجد زوجتيه تزوجا مرة أخرى بعد عقود من اختفائه في عام 1974.

تفصيلا، عاد رجل يدعى بيتر أويكا إلى منزله بعد أن قيل إنه غادر قرية ماكالي في مالافا بمقاطعة كاكاميغا قبل 47 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 37 عامًا، وأخبر أهله أنه كان يغادر للبحث عن مراعي أكثر خضرة لرعاية زوجتين وخمسة أطفال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال الرجل الثمانيني لوسائل إعلام محلية إنه زار كاكاميغا في أعوام 1983 و 1992 و 1996 ، لكنه فشل في دخول منزله، عاد رسميًا إلى الأبد ، لكنه شعر بالحزن عندما علم أن زوجاته قد تخلوا عن آمال عودته وتزوجوا من رجال آخرين، على الرغم من أنه قضى جزءًا من 47 عامًا في تنزانيا وتزوج وأنجب طفلاً .

وأضاف الزوج: أتمنى لو كانت زوجاتي هنا اليوم للترحيب بي في الوطن، وأتمنى التوفيق لهما في زواجهما. ومع ذلك ، أود أن يعرفوا أنني ما زلت على قيد الحياة وأنه ينبغي عليهم تخصيص الوقت لزيارتي".

زواج
قرية ماكالي
رجل كيني
مراعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 12 دقيقة
سبحان الله ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83240
منذ 12 دقيقة
يا بيتر عود محل ماكنت

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
الصين مكنسه الأرض
ابو نواف
فعلن تحليل شوارع
عندما يغيب المساء
يا بيتر عود محل ماكنت

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