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ربط فواتير المياه بنظام «إيجار» خلال الأسبوع الجاري

منذ 50 دقيقة
1743
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ربط فواتير المياه بنظام «إيجار» خلال الأسبوع الجاري

الرياض (صدى):
تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وشركة المياه الوطنية، لتوقيع اتفاقية ربط فواتير المياه في نظام إيجار خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت مصادر إنه بعد ربط فواتير المياه إلكترونيا في شبكة إيجار سيصبح بالإمكان نقل الذمة المالية لفواتير المياه إلى المستأجر بدلا من احتسابها على المالك، وفقًا لـ" الاقتصادية ".

وأشارت المصادر إلى أنه هذه الخدمة تمكن المستأجرين من الاستفادة من كل الخدمات بدلا من أن يطلب من المالك القيام بها.

وقد سجل برنامج " إيجار" زيادة في أعداد الوحدات العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة ثلاثة ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس من العام الجاري.

وزارة الشؤون البلدية
برنامج إيجار
إيجار
فواتير المياه
الذمة المالية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 15 دقيقة
طيب طيب ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
الصين مكنسه الأرض
ابو نواف
فعلن تحليل شوارع
عندما يغيب المساء
يا بيتر عود محل ماكنت

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