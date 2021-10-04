ربط فواتير المياه بنظام «إيجار» خلال الأسبوع الجاري

الرياض (صدى):
تخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وشركة المياه الوطنية، لتوقيع اتفاقية ربط فواتير المياه في نظام إيجار خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت مصادر إنه بعد ربط فواتير المياه إلكترونيا في شبكة إيجار سيصبح بالإمكان نقل الذمة المالية لفواتير المياه إلى المستأجر بدلا من احتسابها على المالك، وفقًا لـ" الاقتصادية ".
وأشارت المصادر إلى أنه هذه الخدمة تمكن المستأجرين من الاستفادة من كل الخدمات بدلا من أن يطلب من المالك القيام بها.
وقد سجل برنامج " إيجار" زيادة في أعداد الوحدات العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة ثلاثة ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس من العام الجاري.