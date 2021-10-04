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القبض على أب قتل طفليه بسبب مصروفات المدرسة

منذ ساعة
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القبض على أب قتل طفليه بسبب مصروفات المدرسة

القاهرة (صدى):
أقدم أب في مصر على قتل ابنيه بالسكين بسبب خلافات بينه وبين أمّهما، حيث تم العثور على جثث الطفلين الأول 8 أعوام، وشقيقه 6 أعوام، ملقاة داخل منزلهم، وبهما عدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من جسدهم وتمزق بالبطن.

واتضح بعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات، أن الأب، الذي يعمل نجارًا، وراء ارتكاب الواقعة سبب خلافات زوجية بالآونة الأخيرة حيث تركت الزوجة المنزل هاربة من ضرب زوجها لها".

وقال المتهم إن المشادات الكلامية بينهما جعلته يتعدى بسبّها وضربها أمام الجيران عقب مطالبتها بمصروفات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدوا الجيران بالتحقيقات أنّه عقب ترك الزوجة منزل الزوجية، انتقم منها الزوج بقتل الأبناء، مستخدمًا سلاحًا أبيضًا (سكين)، موجهًا لهما عدّة طعنات".

وحاول الطفل الثاني الفرار والصريخ إلا أنّ الأبّ تعدى عليه على الفور، ووجّه عدّة طعنات له، ما أودى بحياته في الحال".

وتم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق".

 

مصر
جريمة
سكين
مصروفات المدرسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم اصلح لنا ازواجنا واصلح لنا النية والذريه .. آمين ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8558
منذ 6 دقائق
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم اصلح أحوال المسلمين

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
الصين مكنسه الأرض
ابو نواف
فعلن تحليل شوارع
عندما يغيب المساء
يا بيتر عود محل ماكنت

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