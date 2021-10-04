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علامات تدل على تلف مضخة المياه في السيارة

منذ ساعة
1611
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علامات تدل على تلف مضخة المياه في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء في عالم السيارات، أبرز العلامات التي تدل على تلف مضخة المياه، حيث تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة هائلة مما يجلب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.

وقال الخبراء إن المضخة عندما تتعرض للتلف فإنها ستفقد وظيفتها الأساسية في ضخ سائل التبريد في المحرك، وهو ما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير.

وملاحظة تسريب لمياه التبريد أسفل السيارة، وتسرب المياه غالباً ما يشير إلى تلف مضخة المياه نتيجة ارتفاع درجة حرارة السائل بشكل كبير.

وإضاءة لمبة المبرد على وجود مشكلة في خزان المبرد، أو أن مضخة المياه تعرضت للتلف، وفي حال خروج أبخرة كثيفة من رديتر السيارة، فهذا يشير إلى أن المياه الموجودة داخل نظام التبريد قد ارتفعت حرارتها بشكل مفرط.

بالإضافة إلى صدور أصوات مزعجة عند تشغيل السيارة مثل صوت أحزمة المحرك التالفة، حيث أن هذه الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية مضخة المياه.

سيارات
محرك السيارة
مضخة المياة
أحزمة المحرك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 43 دقيقة
كلام مفيد جداً ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
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يا بيتر عود محل ماكنت

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