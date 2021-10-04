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توقعات بظهور فيروس جديد تثير القلق

منذ ساعة
1922
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توقعات بظهور فيروس جديد تثير القلق

بكين (صدى):
أفاد رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، غاو فو، إن هناك فيروس جديد سيظهر في المستقبل، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام بجملة من المبادئ لمواجهته.

وأوضح رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في كلمة ألقاها في "المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع"، إن "العالم لا يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه أيضا عددا من المشكلات الأخرى، مثل المغالطات الإعلامية، عندما يكون هناك خلط بين المعلومة والتضليل، وهذا يثير العديد من الشائعات والمشكلات التي يجب حلها".

وقال جاو فو أن العالم سيواجه بالتأكيد في المستقبل ما يسمى "بفيروس X"، الذي لا تزال خصائصه غير معروفة لأي شخص ويمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت، لافتًا إلى أنه من أجل مستقبل البشرية، من الضروري العمل معا لحل مثل هذه المشكلات، واقترح في هذا الصدد مبدأ "العناصر الأربعة": "التعاون، والمنافسة، والتواصل، والتنسيق".

 

كورونا
فيروس
فيروس كورونا
أمراض

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 52
منذ 39 دقيقة
الصين أبو الفيروسات الله يزيل الصين عن الأرض
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83240
منذ 9 دقائق
الصين مكنسه الأرض
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 9 دقائق
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
الصين مكنسه الأرض
ابو نواف
فعلن تحليل شوارع
عندما يغيب المساء
يا بيتر عود محل ماكنت

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