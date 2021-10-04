توقعات بظهور فيروس جديد تثير القلق

بكين (صدى):
أفاد رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، غاو فو، إن هناك فيروس جديد سيظهر في المستقبل، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام بجملة من المبادئ لمواجهته.
وأوضح رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في كلمة ألقاها في "المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع"، إن "العالم لا يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه أيضا عددا من المشكلات الأخرى، مثل المغالطات الإعلامية، عندما يكون هناك خلط بين المعلومة والتضليل، وهذا يثير العديد من الشائعات والمشكلات التي يجب حلها".
وقال جاو فو أن العالم سيواجه بالتأكيد في المستقبل ما يسمى "بفيروس X"، الذي لا تزال خصائصه غير معروفة لأي شخص ويمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت، لافتًا إلى أنه من أجل مستقبل البشرية، من الضروري العمل معا لحل مثل هذه المشكلات، واقترح في هذا الصدد مبدأ "العناصر الأربعة": "التعاون، والمنافسة، والتواصل، والتنسيق".