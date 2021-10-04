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تراجع أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

منذ ساعتين
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تراجع أسعار النفط قبل اجتماع "أوبك+"

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده أوبك+ لمراجعة سياسة الإنتاج والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.

وهبط سعر خام مزيج برنت 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.04 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما ارتفع برنت 1.5% الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي.

وشهد سعر النفط الأمريكي انخفاضًا 27 سنتا أو 0.4% إلى 75.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية؛ حيث ارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

أسعار النفط
أوبك
خام برنت
النفط الأمريكي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135464
منذ 19 دقيقة
ان شاء الله خير ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ، الشرق والغرب ، الله يمحقكم ويسحقكم ..
عندما يغيب المساء
الصين مكنسه الأرض
ابو نواف
فعلن تحليل شوارع
عندما يغيب المساء
يا بيتر عود محل ماكنت

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