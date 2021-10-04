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فيديو.. سباكون يصنعون القهوة في أرقى مجمعات الرياض التجارية

منذ 12 ساعة
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فيديو.. سباكون يصنعون القهوة في أرقى مجمعات الرياض التجارية

الرياض (صدى):
تزامنًا مع بدء تطبيق قرارات توطين الأنشطة داخل المجمعات التجارية والمهن المتعلقة بقطاع السينما، رصدت الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، عددا من المخالفات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد أكثر من 18 مخالفة تنوعت ما بين توطين، وعدم وجود عقود عمل، واختلاف المهن.

وفي أرقى مجمعات الرياض التجارية، أسفرت الجولات عن رصد سباكين، وكهربائيين، وعاملين زراعيين، يعملون في صنع القهوة، ومهنة الكاشير.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق أن قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات والأسواق المركزية دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي.

 

الرياض
توطين
القهوة
المجمعات التجارية
الجولات الميدانية
وزارة الموارد البشرية
قطاع السينما

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7590
منذ ساعة
السبب بتوظيف هاؤلاء هو أن أصحاب هذه الشركات والمؤسسات يرغبون الأجنبي لأنه يرضى براتب القليل ويعمل ساعات طويلة عكس السعودي

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أحدث التعليقات

ناصر
المفروض هذولا يبعدون عن الكوره كلها هذا سبب الفشل عندنا يطرد علي كيفه ويجيب علي كيفه
بوشهد
ان شاء الله نشوف له اثر على البلد من حيث تقيليل البطالة والفقر
احمد
ليس مدحاً للذات... بل تعريف بنفسي... قبل ما يقارب اربع سنوات او يزيد غطت الصحيفة خبر سطو مسلح على عربة نقل اموال بالرياض ونتج...
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري

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