فيديو.. سباكون يصنعون القهوة في أرقى مجمعات الرياض التجارية

الرياض (صدى):
تزامنًا مع بدء تطبيق قرارات توطين الأنشطة داخل المجمعات التجارية والمهن المتعلقة بقطاع السينما، رصدت الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، عددا من المخالفات.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد أكثر من 18 مخالفة تنوعت ما بين توطين، وعدم وجود عقود عمل، واختلاف المهن.
وفي أرقى مجمعات الرياض التجارية، أسفرت الجولات عن رصد سباكين، وكهربائيين، وعاملين زراعيين، يعملون في صنع القهوة، ومهنة الكاشير.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت في وقت سابق أن قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات والأسواق المركزية دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي.