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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

منذ 14 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية , وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى متر ونصف تصل الى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط ,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الأجزاء الشرقية.

مكة
جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135452
منذ 4 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ياخذ هاالزقم النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول للزوج هاالحين حط خاتمك خاتم النصبه ، في خاتمك ... ليصير عندك خاتمين متداخلين ..
ع. س. ع
كلها حياتكم سوداء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على العفو والعافيه .. .. الحق لها ، ولها الحكم الشرعي فيما طلبت ..

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