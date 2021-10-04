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"المسند" يتوقع توغل إعصار شاهين إلى المملكة

منذ 32 دقيقة
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"المسند" يتوقع توغل إعصار شاهين إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):
 

توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، اليوم الأثنين، أن يتوغل إعصار شاهين إلى المملكة.

وقال المسند: "متوقع اليوم أن يتوغل إعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة".

وأضاف: " وتتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده زاحفاً باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي، والله أعلم".

يذكر أن الجهات المختصة في سلطنة عمان، أعلنت ليلة الاثنين، عن عبور مركز إعصار شاهين اليابسة في السلطنة، وتحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة.

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الطقس
المناخ
عبدالله المسند
اعصار شاهين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135452
منذ 14 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ياخذ هاالزقم النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول للزوج هاالحين حط خاتمك خاتم النصبه ، في خاتمك ... ليصير عندك خاتمين متداخلين ..
ع. س. ع
كلها حياتكم سوداء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على العفو والعافيه .. .. الحق لها ، ولها الحكم الشرعي فيما طلبت ..

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