"المسند" يتوقع توغل إعصار شاهين إلى المملكة

عادل الحربي (صدى):
توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، اليوم الأثنين، أن يتوغل إعصار شاهين إلى المملكة.
وقال المسند: "متوقع اليوم أن يتوغل إعصار شاهين على هيئة منخفض جوي إلى الأراضي السعودية، عبر سحبه الكثيفة والمفعمة بالرطوبة".
وأضاف: " وتتشكل السحب الركامية الضخمة لتروي الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي بأمطار متفرقة هذا اليوم، وليومين بعده زاحفاً باتجاه وسط، ثم غربي الربع الخالي، والله أعلم".
يذكر أن الجهات المختصة في سلطنة عمان، أعلنت ليلة الاثنين، عن عبور مركز إعصار شاهين اليابسة في السلطنة، وتحوله إلى عاصفة مدارية أقل شدة.
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