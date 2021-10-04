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حقيقة خلاف ماريغا مع غوميز

منذ 7 ساعات
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حقيقة خلاف ماريغا مع غوميز

طلال الغامدي (صدى):
علق اللاعب المالي موسى ماريغا، مهاجم الهلال،على ما يتردد بشأن خلافه مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز، على قيادة خط هجوم الفريق.

وصرح ماريغا، بأنه يحترم غوميز بشدة، موضحًا أنه مهاجم معروف في فرنسا وأوروبا، ولا يوجد أي تداخل في المراكز بينهما، بحسب الرياضية.

وأوضح أنه في الأساس يلعب مهاجمًا، لكنه لا يمانع أبدًا من أجل مساعدة الهلال اللعب في مركز الجناح، سواء الأيمن أو الأيسر.

وأكد أنه لا يوجد أي تداخل بينه وبين غوميز، بشأن المراكز الهجومية، مضيفًا: "كل ما عملناه سويًا يعد مميزًا، ونطمح لأن يكون ما نقدمه في المستقبل أفضل".

الهلال
دوري المحترفين
بافيتيمبي غوميز
موسى ماريغا

التعليقات

فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 603
منذ 32 دقيقة
اشتغلت الغيرة بينهم

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أحدث التعليقات

عبدالله
والله ماتلحقها الملامه لو أعطاها بدال ال ٤٠٠ اربعه مليون ماتشفي غليلها
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