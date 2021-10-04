براءة موظف بلدية من قضايا رفعها ضده 7 جهات حكومية

عادل الحربي (صدى):
حصل موظف بلدية على أحكام لصالحه في عدد من القضايا رفعها ضده 7 جهات حكومية و18 مواطنًا، حيث أثبت براءته في أربعة منها وحصل على أحكام لصالحه في أربعة أخرى.
وتمثلت القضايا التي رفعت ضد موظف البلدية، في إشغال وإزعاج الجهات الحكومية، ودعاوى كيدية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، بحسب الوطن.
وشملت الدعاوى أيضا جرائم معلوماتية، والتدخل في عمل رجال الأمن واستيقافهم، ودعوى التشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا برد الدعاوى الأربعة ضد الموظف، وأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، والتي لم تثبت على المدعي عليه؛ لذا قررت رد الدعاوى.