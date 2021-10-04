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براءة موظف بلدية من قضايا رفعها ضده 7 جهات حكومية

منذ ساعة
1471
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براءة موظف بلدية من قضايا رفعها ضده 7 جهات حكومية

عادل الحربي (صدى):
حصل موظف بلدية على أحكام لصالحه في عدد من القضايا رفعها ضده 7 جهات حكومية و18 مواطنًا، حيث أثبت براءته في أربعة منها وحصل على أحكام لصالحه في أربعة أخرى.

وتمثلت القضايا التي رفعت ضد موظف البلدية، في إشغال وإزعاج الجهات الحكومية، ودعاوى كيدية ببلاغات غير صحيحة لدى الجهات الرقابية، بحسب الوطن.

وشملت الدعاوى أيضا جرائم معلوماتية، والتدخل في عمل رجال الأمن واستيقافهم، ودعوى التشهير بمواطن، وتصوير أعمال إزالة التعديات.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا برد الدعاوى الأربعة ضد الموظف، وأن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، والتي لم تثبت على المدعي عليه؛ لذا قررت رد الدعاوى.

المملكة
محكمة
موظف بلدية
جرائم معلوماتية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83235
منذ ساعة
عليك بهم دام هذا كيدهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135452
منذ 10 دقائق
تكتلهومش ، اديهم باالبونيه على ام رؤوسهم وعلى خشومهم ...

.. من حقك ان تأخذ حقك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ياخذ هاالزقم النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول للزوج هاالحين حط خاتمك خاتم النصبه ، في خاتمك ... ليصير عندك خاتمين متداخلين ..
ع. س. ع
كلها حياتكم سوداء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على العفو والعافيه .. .. الحق لها ، ولها الحكم الشرعي فيما طلبت ..

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