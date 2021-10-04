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مواطنة ترفض صلحًا بـ 400 ألف ريال مقابل فقء عين زوجها

منذ ساعتين
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مواطنة ترفض صلحًا بـ 400 ألف ريال مقابل فقء عين زوجها

عادل الحربي (صدى):
انتهى خلاف بين زوجين بفقء الرجل لعين زوجته، فيما رفضت الأخيرة الصلح بقيمة 400 ألف ريال، مصرة على فقء عينه بالمثل.

وروى المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، تفاصيل القضية، موضحا أن النقاش اشتد بين الزوجين وهما بالسيارة، ليلطم الزوج وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم، بحسب الوطن.

وأوضح أن الزوجة أصرت على القصاص "العين بالعين"، وبالفعل حُكم لها بذلك، مشيرا إلى أنه في حالات العنف الأسري، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش "غرامة مالية"، يقدرها الطب الشرعي.

وأكد أن القضاء في المملكة، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، ويخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.

المملكة
محكمة
فقء عين
العنف الاسري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17881
منذ 42 دقيقة
ما له حق وما عليها ملامة .. العين بالعين صحيح وهذا قصاص عادل مشروع

وال٤٠٠ ألف يروح يعرس بها على واحدة تقبل اللطيمة والشتيمة ومعها النتيجة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
امحلت اراضيها وتصحرت ، وأظنها خرجت من خدرهاا تستسقي ... وهيهاات يعود الشباب يوماً ..
احمد
ياحبك يالفراج للترامب هل لازلت تتحلم بترامب مثل ماكنت تقول انه سوف يفوز بالانتخابات حتى بعد خسارته كنت مصر على فوزه
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
يا عبدالله السدحان .. أنت فنان كبير ورائع .. ما شبعت شهرة ولا فلاشات .. وظف شهرتك في غير هذا الخط .. نصيحة لوجه...

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