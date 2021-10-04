مواطنة ترفض صلحًا بـ 400 ألف ريال مقابل فقء عين زوجها

عادل الحربي (صدى):
انتهى خلاف بين زوجين بفقء الرجل لعين زوجته، فيما رفضت الأخيرة الصلح بقيمة 400 ألف ريال، مصرة على فقء عينه بالمثل.
وروى المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، تفاصيل القضية، موضحا أن النقاش اشتد بين الزوجين وهما بالسيارة، ليلطم الزوج وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم، بحسب الوطن.
وأوضح أن الزوجة أصرت على القصاص "العين بالعين"، وبالفعل حُكم لها بذلك، مشيرا إلى أنه في حالات العنف الأسري، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش "غرامة مالية"، يقدرها الطب الشرعي.
وأكد أن القضاء في المملكة، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، ويخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.