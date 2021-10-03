حقوق النقل التلفزيوني بيعت لـ "إس إس سي" بمبلغ ضئيل

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر مطلعة أن حقوق النقل التلفزيوني التي وقعتها رابطة دوري المحترفين مع شركة الرياضة السعودية "إس إس سي"، بيعت بنحو 18.6 مليون دولار أي "70 مليون ريال سعودي".
ويعد هذا الرقم ضئيل جدًا بالقياس مع الحقوق التلفزيونية التي تم توقيعها خلال الـ 15 سنة الماضية، وفقًا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط".
وذكرت المصادر أيضًا أنه لم يتضح آلية توزيع حقوق النقل التلفزيوني وربما سيحصل كل نادٍ على نحو مليون دولار في حال وزعت بالتساوي.
فيما قد تحصل الأندية الأربعة الكبرى "الهلال والأهلي والاتحاد والنصر" على نحو 7 ملايين ريال، فيما سيوزع على الأندية الـ12 الأخرى المتبقي من المبلغ بالتساوي بينهم.