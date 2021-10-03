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حقوق النقل التلفزيوني بيعت لـ "إس إس سي" بمبلغ ضئيل

منذ 10 ساعات
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حقوق النقل التلفزيوني بيعت لـ "إس إس سي" بمبلغ ضئيل

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر مطلعة أن حقوق النقل التلفزيوني التي وقعتها رابطة دوري المحترفين مع شركة الرياضة السعودية "إس إس سي"، بيعت بنحو 18.6 مليون دولار أي "70 مليون ريال سعودي".

ويعد هذا الرقم ضئيل جدًا بالقياس مع الحقوق التلفزيونية التي تم توقيعها خلال الـ 15 سنة الماضية، وفقًا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت المصادر أيضًا أنه لم يتضح آلية توزيع حقوق النقل التلفزيوني وربما سيحصل كل نادٍ على نحو مليون دولار في حال وزعت بالتساوي.

فيما قد تحصل الأندية الأربعة الكبرى "الهلال والأهلي والاتحاد والنصر" على نحو 7 ملايين ريال، فيما سيوزع على الأندية الـ12 الأخرى المتبقي من المبلغ بالتساوي بينهم.

 

رابطة دوري المحترفين
الأندية
حقوق النقل التلفزيوني
شركة إس إس سي
شركة الرياضية السعودية

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 724
منذ 10 دقائق
فيه لعب من تحت الطاوله مع هذه الشركه واتمنى من نزاهه وهيئه مكافحة الفساد التحقيق بالموضوع

الدوري السعودي لا يقل عن 300 مليون بالموسم

وهذا ماخذعه ب 70 مليون ولا بيشفره !!!!!! سلامات الاعلانات الى تحصلها وقت المباريات تتجاوز المبلغ الى دفعته فقط جوله واحد من الدوري مو طول الموسم

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
اجلد يافهد اجلد حيلهم بينهم ههههههههههههههههههههههه
كلام مليان
فيه لعب من تحت الطاوله مع هذه الشركه واتمنى من نزاهه وهيئه مكافحة الفساد التحقيق بالموضوع الدوري السعودي لا يقل عن 300 مليون بالموسم...
سلطان
نسأل الله ان يشل بالمرض من اراد الأعتداء على المسلمين
???
ياعجوز الدنيا قصيره لا تغرك
احمد
( إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ) ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين ) حدثني يزيد...

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