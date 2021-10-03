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الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر

منذ يوم
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الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر

ماجد محمد (صدى):
أكد العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، على تمسكه بالمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني.

وجاء ذلك ردًا من العضو الذهبي بنادي النصر،على مشجع نصراوي طالبه بالتدخل لإبعاد المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني عن منصبه.

وقال إنه لا يستطيع تنفيذ هذا الطلب لسببين؛ أولهما وجود إدارة بالنادي على علم وأكثر اطلاعًا على جميع الأمور، لذا فهي أدرى بمَن هو الأقدر والأجدر لتنفيذ توجهاتها.

وأضاف أن السبب الثاني هو قناعته بإخلاص الكابتن حسين عبدالغني، وحبه للعمل وسعيه الدؤوب لرفعة نادي النصر.

النصر
حسين عبدالغني
عبدالغني
الوليد بن سعود

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2712
منذ يوم
ههههههه الله لا يغير عليكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17898
منذ يوم
أبناء سمو الأمير بدر كانوا يوزعون سيارات مارسيدس أعلى فئة في عهد أبيهم على ملاك الخيل الفائزة في السباقات وليس على أبطال الفروسية.
ابوريناد
ابوريناد عدد التعليقات : 30
منذ 16 ساعة
عادى وش المشكله
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 5
منذ 24 دقيقة
المفروض هذولا يبعدون عن الكوره كلها هذا سبب الفشل عندنا يطرد علي كيفه ويجيب علي كيفه

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أحدث التعليقات

ناصر
المفروض هذولا يبعدون عن الكوره كلها هذا سبب الفشل عندنا يطرد علي كيفه ويجيب علي كيفه
بوشهد
ان شاء الله نشوف له اثر على البلد من حيث تقيليل البطالة والفقر
احمد
ليس مدحاً للذات... بل تعريف بنفسي... قبل ما يقارب اربع سنوات او يزيد غطت الصحيفة خبر سطو مسلح على عربة نقل اموال بالرياض ونتج...
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري

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