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الغيرة تدفع رجلًا لقتل زوجته

منذ 3 ساعات
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الغيرة تدفع رجلًا لقتل زوجته

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على إنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين، وذلك بعدما فقد السيطرة على غضبه بسبب الغيرة، وشكه في سلوكها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا، يفيد بنشوب خلاف بين زوجين، وقيام الزوج بالتعدي على زوجته بسكين وقتلها.

وبالانتقال لموقع البلاغ تبين وجود جثة امرأة مصابة بـ 4 طعنات، في أماكن متفرقة من جسدها، وتم التحفظ على الجثة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج بدأ يتغير عندما لاحظ تحدث زوجته في الهاتف لفترات طويلة، الأمر الذي جعله يعتقد وجود علاقة بينها وبين رجل آخر، ليبدأ في إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب.

ويوم الواقعة، وجد الجاني زوجته تتحدث في الهاتف، ثم أغلقت عند رؤيته، الأمر الذي أصابه بالجنون، ونشبت بينهما مشاجرة، تطورت للتعدي عليها بسكين حتى سقطت جثة هامدة.

مصر
قتل
منوعات
الشرطة المصرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17881
منذ 58 دقيقة
مخ الكلب أنظف من مخه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
امحلت اراضيها وتصحرت ، وأظنها خرجت من خدرهاا تستسقي ... وهيهاات يعود الشباب يوماً ..
احمد
ياحبك يالفراج للترامب هل لازلت تتحلم بترامب مثل ماكنت تقول انه سوف يفوز بالانتخابات حتى بعد خسارته كنت مصر على فوزه
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
يا عبدالله السدحان .. أنت فنان كبير ورائع .. ما شبعت شهرة ولا فلاشات .. وظف شهرتك في غير هذا الخط .. نصيحة لوجه...

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