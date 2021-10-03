آل الشيخ يعلن عن أكبر مهرجان للألعاب: "القيمرز بيعيشون خيالهم"

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، الأحد، أن فعاليات موسم الرياض تتضمن أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية Rush.
وقالت الهئية: "قريباً أكبر مهرجان للألعاب في المملكة ألعاب الكمبيوتر، الجوال، الواقع الافتراضي وغيرها في Rush ".
فيما نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مقطع فيديو تشويقي، معلقا: "القيمرز بيعيشون خيالهم في مهرجان Rush بواجهة الرياض، أكبر مهرجان العاب الكترونية في موسم الرياض، تخيل أكثر".
ومن المقرر أن يعلن آل الشيخ، اليوم الاثنين عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، وكشف أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.