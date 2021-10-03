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من الماضي .. الملك فهد رحمه الله وابنه الامير فيصل
منذ 9 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17881
منذ 59 دقيقة
فهد. اسم وكلمة تفي وحدها وتكفي
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
امحلت اراضيها وتصحرت ، وأظنها خرجت من خدرهاا تستسقي ... وهيهاات يعود الشباب يوماً ..
احمد
ياحبك يالفراج للترامب هل لازلت تتحلم بترامب مثل ماكنت تقول انه سوف يفوز بالانتخابات حتى بعد خسارته كنت مصر على فوزه
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
يا عبدالله السدحان .. أنت فنان كبير ورائع .. ما شبعت شهرة ولا فلاشات .. وظف شهرتك في غير هذا الخط .. نصيحة لوجه...
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