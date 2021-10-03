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فيصل الجوف من يوميات عائلية إلى مشاهدات مليونية

منذ 5 ساعات
2012
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فيصل الجوف من يوميات عائلية إلى مشاهدات مليونية

فواز الرويلي (صدى):
أصبحت اليوميات التي يقدمها الطفل فيصل بن غازي الدغمي الطالب في المرحلة الابتدائية، والمعروف في برنامج سناب شات بـ"فيصل الجوف" ، محط اهتمام ومتابعة العديد من المهتمين ونجوم التواصل الاجتماعي والذين تفاعلوا مع ما يقدمه "فيصل" مقدمين له الدعم اللازم والتشجيع المستمر لاستمراره وتطوره ، حتى وصلت بعض مقاطعة إلى مشاهدات مليونية.

وبيّن الطفل فيصل بأن ما يقدمه من مقاطع ذات محتوى هادف بعيدًا عن الاسفاف والمبالغة، هي بصورة عفوية عن أبرز ما يقوم به من زيارات ومناسبات عامة وخاصة ومسابقات أسرية ومغامرات بالإضافة إلى رحلاته وأسفاره، منوهًا بدعم أسرته ومتابعتهم لما يقدمه وتشجيعهم لمواهبه، مؤكدًا أن دخوله إلى منصات التواصل الاجتماعي بدأ منذ سنّ مبكرة بهدف التسلية وتبادل اليوميات مع الأهل والأصدقاء .

من جانبه أوضح والد فيصل؛ الأستاذ غازي الدغمي بأن نجاح تجربة فيصل في عالم التواصل الاجتماعي لا يعني تركه وعدم متابعته ، بل الهدف هو أن يترجم الطفل أفكاره البريئة بطريقة صحيحة، ونقل صورة إيجابية لما يقدمه من محتوى بعيدًا عن التكلف .

كما ذكر الدغمي بأن هذه البرامج يجب أن لا تمنع الأطفال من ممارسة طفولتهم، وعفويتهم بما يتوافق مع خصائص هذه المرحلة وسط توجيه ومتابعة الوالدين .

سناب شات
الطفل فيصل بن غازي الدغمي
فيصل الجوف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17881
منذ 31 دقيقة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
امحلت اراضيها وتصحرت ، وأظنها خرجت من خدرهاا تستسقي ... وهيهاات يعود الشباب يوماً ..
احمد
ياحبك يالفراج للترامب هل لازلت تتحلم بترامب مثل ماكنت تقول انه سوف يفوز بالانتخابات حتى بعد خسارته كنت مصر على فوزه
د محمد ماجد بخش
Like 👍
د محمد ماجد بخش
يا عبدالله السدحان .. أنت فنان كبير ورائع .. ما شبعت شهرة ولا فلاشات .. وظف شهرتك في غير هذا الخط .. نصيحة لوجه...

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