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وفاة 4 أشخاص بينهم طفل جراء إعصار شاهين في عمان

منذ 6 ساعات
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وفاة 4 أشخاص بينهم طفل جراء إعصار شاهين في عمان

مسقط (صدى):
توفي أربعة أشخاص بينهم طفل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط العمُانية نتيجة الإعصار المداري (شاهين) الذي اجتاح مناطق عدة بالسلطنة.

وأفاد المركز الوطني العُماني لإدارة الحالات الطارئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في وفاة أربعة أشخاص بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمّال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

وأوضح المركز أن فرق الاستجابة تعاملت اليوم مع (9) بلاغات عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في محافظة مسقط أسفرت عن إنقاذ (25) شخصاً، وتمكنت فرق الاستجابة من إنقاذ (17) شخصاً جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم بولاية مطرح.

ونفّذت فرق الاستجابة عملية إنقاذ لعائلة مكونة من شخصين إثر احتجازهما بداخل منزلهما بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة.

كما نفذت شرطة عُمان السلطانية بالتعاون مع الجهات المعنية عمليات إخلاء للعديد من المواقع بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي تفادياً للأضرار المتوقعة من ارتفاع منسوب المياه، بينما ينتشر رجال شرطة عُمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف على جميع الطرق لتنظيم حركة السير وقطع الحركة عن الطرق المتأثرة والمواقع التي يرتفع فيها منسوب المياه.

توقف الملاحة الجوية بمطار مسقط والموانيء القريبة بسواحل عمان "صور"

مسقط
سلطنة عمان
غرق
اعصار شاهين
شرطة عمان

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 460
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135452
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله ياخذ هاالزقم النجس ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقول للزوج هاالحين حط خاتمك خاتم النصبه ، في خاتمك ... ليصير عندك خاتمين متداخلين ..
ع. س. ع
كلها حياتكم سوداء
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على العفو والعافيه .. .. الحق لها ، ولها الحكم الشرعي فيما طلبت ..

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