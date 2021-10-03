نايف هزازي: نادم على تجربتي مع النصر

نواف السالم (صدى):
صرح نايف هزازي لاعب الاتحاد والشباب والنصر سابقا، بأنه نادم على تجربته في صفوف النصر.
وقال هزازي في تصريحات إذاعية: "أنا نادم على تجربتي مع النصر، بعد أن تعرضت لكلام جارح"، مضيفا: "كنت متفقا مع الهلال على الانتقال لصالحه نظير 18 مليون ريال لكن ممثل النصر عرض 27 مليونا وتمت الصفقة".
وأضاف: "راتبي مع النصر كان 4 ملايين ريال سنويًا، لكني تسلمت مستحقاتي لمدة شهر واحد ثم توقفت لمدة 6 أشهر".
وأشار إلى أن مشكلة تأخر المستحقات ومشاكل السكن ساهموا في تراجع مستواه، مضيفا: "بعدها تعرضت لكلام جارح من أحد المسؤولين، ولهذا نادم على تجربتي مع النصر".
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