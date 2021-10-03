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نايف هزازي: نادم على تجربتي مع النصر

منذ ساعة
1519
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نايف هزازي: نادم على تجربتي مع النصر

نواف السالم (صدى):
صرح نايف هزازي لاعب الاتحاد والشباب والنصر سابقا، بأنه نادم على تجربته في صفوف النصر.

وقال هزازي في تصريحات إذاعية: "أنا نادم على تجربتي مع النصر، بعد أن تعرضت لكلام جارح"، مضيفا: "كنت متفقا مع الهلال على الانتقال لصالحه نظير 18 مليون ريال لكن ممثل النصر عرض 27 مليونا وتمت الصفقة".

وأضاف: "راتبي مع النصر كان 4 ملايين ريال سنويًا، لكني تسلمت مستحقاتي لمدة شهر واحد ثم توقفت لمدة 6 أشهر".

وأشار إلى أن مشكلة تأخر المستحقات ومشاكل السكن ساهموا في تراجع مستواه، مضيفا: "بعدها تعرضت لكلام جارح من أحد المسؤولين، ولهذا نادم على تجربتي مع النصر".

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الاتحاد
نايف هزازي
دوري المحترفين

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 110
منذ 32 دقيقة
يا رجال انت من يوم الخطوبة اياها ومستواك مدحدر احمد ربك إللي نادي في مكانة
نادي النصر قبل فيك ولا إنت مايقبل فيك نادي من الدرجة الاولى فقول الحمدلله إن
اسمك في يوم من الايام كان يسجل في كشوفات النصر .

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد على هلاك الظالمين
القناص
ياويله من عذاب ربي اللهم احشره مع فرعون وعذبه عذابآشدديدا
سعيد كرامي
غفر الله لها واسكنها فسيح جناته وجعل الله قبرها روضة من رياض الجنان والهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ط 🍹🍹🍹
يا رجال انت من يوم الخطوبة اياها ومستواك مدحدر احمد ربك إللي نادي في مكانة نادي النصر قبل فيك ولا إنت مايقبل فيك نادي...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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