شاب يختطف شقيقته ويحاول تصويرها عارية مع صديقه

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على اختطاف شقيقته بإحدى المحافظات المصرية وحاول تصويرها عارية في وضع مخل بمساعدة صديقه؛ لتهديدها وإجبارها على التنازل عن ميراثها.
واقتاد "الجاني" شقيقته مقيدة لإحدى الأراضي الزراعية وخلع عنها ملابسها السفلية وعندما رفضت توقيع التنازل طلب من صديقه اغتصابها ليصورهما مهددًا إياها بفضحها.
وتمكن بعض المارة من إنقاذها بعد سماع صراخها من السيارة كما قاموا بإلتقاط مقطع فيديو قصير يوثق تقييد الفتاة ومحاولة اغتصابها ثم فر شقيقها وصديقه.
وقدمت الفتاة بلاغًا في شقيقها وصديقه باختطافها ومحاولة تصويرها في وضع مخل من أجل إجبارها على التنازل عن "الميراث" وأيد الشهود على حديثها.
وألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب وصديقه الذي أدعى كذب أنه ضبط شقيقته في وضع مخل مع صديقه إلا أن الشهود قدموا "مقطع الفيديو" الذي يثبت كذب ادعائه.