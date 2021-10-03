نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب يختطف شقيقته ويحاول تصويرها عارية مع صديقه

منذ 59 دقيقة
906
1
شاب يختطف شقيقته ويحاول تصويرها عارية مع صديقه

القاهرة (صدى):
أقدم شاب على اختطاف شقيقته بإحدى المحافظات المصرية وحاول تصويرها عارية في وضع مخل بمساعدة صديقه؛ لتهديدها وإجبارها على التنازل عن ميراثها.

واقتاد "الجاني" شقيقته مقيدة لإحدى الأراضي الزراعية وخلع عنها ملابسها السفلية وعندما رفضت توقيع التنازل طلب من صديقه اغتصابها ليصورهما مهددًا إياها بفضحها.

وتمكن بعض المارة من إنقاذها بعد سماع صراخها من السيارة كما قاموا بإلتقاط مقطع فيديو قصير يوثق تقييد الفتاة ومحاولة اغتصابها ثم فر شقيقها وصديقه.

وقدمت الفتاة بلاغًا في شقيقها وصديقه باختطافها ومحاولة تصويرها في وضع مخل من أجل إجبارها على التنازل عن "الميراث" وأيد الشهود على حديثها.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الشاب وصديقه الذي أدعى كذب أنه ضبط شقيقته في وضع مخل مع صديقه إلا أن الشهود قدموا "مقطع الفيديو" الذي يثبت كذب ادعائه.

 

اغتصاب
الاعتداء
الاغتصاب
الاختطاف
أوضاع مخلة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 129
منذ 34 دقيقة
قبح الله وجهك ايه القبيح اختك انت سندها يغريك الارث وتبيع كرامتك وشرفك وعارك لصديقك لكسب المال تستاهل العقاب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
أحلى سيارة في صورتها .. حيث الاطلالة الساحرة لها .. أول مرة تتجسد غمازات الخدود في سيارة
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

أخر الأخبار

السدحان ينشر صورة جديدة مع والدته ويعلق:" مهما كبرت يبقى الحنين للأم"
السدحان ينشر صورة جديدة مع والدته ويعلق:" مهما كبرت يبقى الحنين للأم"
منذ 10 دقائق 186
القبض على قاصرين قطعا جسد عمهما
القبض على قاصرين قطعا جسد عمهما
منذ 23 دقيقة 267
القبض على مقيمين انتحلا صفة موظف حكومي في جازان
القبض على مقيمين انتحلا صفة موظف حكومي في جازان
منذ 28 دقيقة 1176
الفراج: موظفو البيت الأبيض ربما من مناصري ترمب الجمهوريين
الفراج: موظفو البيت الأبيض ربما من مناصري ترمب الجمهوريين
منذ 30 دقيقة 1168
مقتل فتاة حرقا على يد والدها 
مقتل فتاة حرقا على يد والدها 
منذ 57 دقيقة 536
شاب يختطف شقيقته ويحاول تصويرها عارية مع صديقه
شاب يختطف شقيقته ويحاول تصويرها عارية مع صديقه
منذ 59 دقيقة 906
الشرطة تنقذ أربعيني من براثن امرأة و4 رجال
الشرطة تنقذ أربعيني من براثن امرأة و4 رجال
منذ ساعة 322
"داعية": يحق للزوجة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها
"داعية": يحق للزوجة الاستقواء بوالدها وشقيقها لضرب زوجها
منذ ساعة 612
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"فاطمة الأنصاري" بعد تعرضها لوعكة صحية 
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"فاطمة الأنصاري" بعد تعرضها لوعكة صحية 
منذ ساعة 540
حقوق النقل التلفزيوني بيعت لـ "إس إس سي" بمبلغ ضئيل
حقوق النقل التلفزيوني بيعت لـ "إس إس سي" بمبلغ ضئيل
منذ ساعة 1804