استشارية تحذر من الإفراط في تناول الفواكه وتكشف عن خطورتها 

أميرة خالد (صدى):
كشفت طبيبة الغدد الصم، زوكرا بافلوفا، عن خطورة الإفراط من تناول الفواكه، حيث قد تسبب العديد من المشاكل للكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وأشارت بافلوفا، أن الفواكه مصدر غني لأنواع مختلفة من السكريات مثل، الفركتوز والجلوكوز، حيث يتم معالجة السكر وتحويله إلى طاقة في الجسم تحت تأثير الأنسولين، ويقوم الجسم بصرف الطاقة والتخلص منها عن طريق النشاط البدني والرياضة.
ولفتت إلى أن الدهون تتراكم في الجسم وعلى الأعضاء الداخلية للجسم، مبينة أن الإفراط بتناول الفواكه ينتج عنه الكثير من السكريات والطاقة التي تتحول إلى دهون تتراكم وتسبب السمنة العامة للجسم وسمنة الأعضاء المفردة.
وأوضحت بافلوفا أن الفواكه تعد كوجبة سكريات عالية السعرات الحرارية وليس كوجبة خفيفة، والاعتدال بتناولها بالإضافة إلى وجوب ترافق السكريات مع العناصر التي تؤخر امتصاص السكر مثل الدهون الصحية والبروتين.