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لجنة الاحتراف تناقش مع الأندية مقترح السقف الأعلى لعقود اللاعبين

منذ ساعة
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لجنة الاحتراف تناقش مع الأندية مقترح السقف الأعلى لعقود اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اليوم الأحد، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأوضحت اللجنة في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

ووضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها حيث سيتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاث.

وتتمثل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية الدوري المحترفين فيما يلي:

- المقترح الأول (للاعبي المنتخب):

زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

- المقترح الثاني (للاعبي المنتخب):

تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًاً فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنويًا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

- المقترح الثالث (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين):

إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

الاتحاد السعودي لكرة القدم
دوري المحترفين
المعايير
اللاعبين المحترفين
الاتصال المرئي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3903
منذ 15 دقيقة
انا اقترح تعطون اللاعبين ميزانية مفتوحة وتعطونهم لكل لاعب قصر بمناطق المملكة وقصر في ماربيا وميامي وشاليه في تحد جزر الكاريبي والاجانب تخلونهم ١٢ لاعب .. لا وتبون منتخب قوي 🤪

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أحدث التعليقات

ابوبدر
انا اقترح تعطون اللاعبين ميزانية مفتوحة وتعطونهم لكل لاعب قصر بمناطق المملكة وقصر في ماربيا وميامي وشاليه في تحد جزر الكاريبي والاجانب تخلونهم ١٢...
يوسف العسيس
يعني استغرب ليش دائما تحط شروط وكأنها تعجيزية اذا تأكدت ان هذا الإنسان مديون ويطلب المساعدة خلاص تكفى وسددوا عنه ليش تربطها بالضمان والمدة...
نجاة محمد
والله ما في دلوخ الا فريقك ابو خرقة خلي ام زكي تدافع عنكم
ابوبدر
يالله يا محياني انغع النفيعي وادفعوا فلوس لاعب كان ممتاز ومشيتوه علشان انه من ادارة سابقة ولسا فيجسا وفلادان والله انكم نكبة واللي جابكم...
واضح ***وصريح
يجووووووووز في هذا الزمن ممكن ويجوووووووووووز..

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