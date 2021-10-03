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"إحسان" تطلق خدمة "تيسّرت" للسداد عن معسري أوامر التنفيذ القضائي

منذ ساعتين
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"إحسان" تطلق خدمة "تيسّرت" للسداد عن معسري أوامر التنفيذ القضائي

الرياض (صدى):
أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان خدمة "تيسّرت" ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتأتي هذه الخدمة ضمن إسهامات منصة إحسان لدعم جميع المجالات الخيرية بناء على دراسة واقع الاحتياج، وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، واختيار خدمة "تيسّرت"، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع.

وتتضمن شروط الاستحقاق في مرحلته الأولى أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وعدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى، ووجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

وتواصل منصة إحسان تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات لمستحقيها بموثوقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي. ووصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى ما يزيد على مليار و25 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.6 مليون مستفيد، خلال فترة 6 أشهر في إنجاز وطني غير مسبوق.

إحسان
منصة إحسان
التنفيذ القضائي
شروط الاستحقاق

التعليقات

يوسف العسيس
يوسف العسيس عدد التعليقات : 62
منذ 18 دقيقة
يعني استغرب ليش دائما تحط شروط وكأنها تعجيزية اذا تأكدت ان هذا الإنسان مديون ويطلب المساعدة خلاص تكفى وسددوا عنه ليش تربطها بالضمان والمدة وغيرها .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

ابوبدر
انا اقترح تعطون اللاعبين ميزانية مفتوحة وتعطونهم لكل لاعب قصر بمناطق المملكة وقصر في ماربيا وميامي وشاليه في تحد جزر الكاريبي والاجانب تخلونهم ١٢...
يوسف العسيس
يعني استغرب ليش دائما تحط شروط وكأنها تعجيزية اذا تأكدت ان هذا الإنسان مديون ويطلب المساعدة خلاص تكفى وسددوا عنه ليش تربطها بالضمان والمدة...
نجاة محمد
والله ما في دلوخ الا فريقك ابو خرقة خلي ام زكي تدافع عنكم
ابوبدر
يالله يا محياني انغع النفيعي وادفعوا فلوس لاعب كان ممتاز ومشيتوه علشان انه من ادارة سابقة ولسا فيجسا وفلادان والله انكم نكبة واللي جابكم...
واضح ***وصريح
يجووووووووز في هذا الزمن ممكن ويجوووووووووووز..

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