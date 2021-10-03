"النيابة العامة" توضح عقوبة التحرش

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة عن العقوبات التي يتم إيقاعها في حالات التحرش، مشيرة إلى أنها جريمة تصل عقوباتها للسجن والغرامة.
وأوضحت "النيابة" أن عقوبة التحرش تصل للسجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية.
كما يُعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
وذكرت النيابة العامة أيضًا أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ودعت النيابة العامة لضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود حالة تحرش من أجل إتخاذ ما تراه وفقًا للفقرة رقم (1) من هذه المادة.