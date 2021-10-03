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الهريفي لمدرب النصر الجديد: اختصر الوقت ولا راح تلحق من كان قبلك 

منذ 4 ساعات
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الهريفي لمدرب النصر الجديد: اختصر الوقت ولا راح تلحق من كان قبلك 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي، على وصول البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى المملكة لتولي مهامه الخاصة بتدريب النصر.

وقال فهد الهريفي:"أول شئ الحمد لله على السلامة، ثانياً خذ ما كتبته لك فوالله لن ينجح النصر حتى تحسن وتعالج ما ذكرته في المساحة أو في التويتر اختصر الوقت ولا راح تلحق من كان قبلك، هذا هم العباقرة".

وكتب فهد الهريفي، تقريرا مهما يرغب في وصوله لبيدرو من أجل اختصار الوقت، وتضمن كيفية الاستحواذ، والخيارات لحامل الكرة "الانتشار الإيجابي"، ومن يربط الوسط بالهجوم ( مثلث خيبري، الحسن، ثالثهم) والدور المهم له إعادة التوظيف السليم للعناصر، التحرك الإيجابي والثقة في حامل الكرة.

واستكمل التقرير:" يجب مساعدته على أفضل العناصر وأنسبهم للتشكيلة، والأهم الإكثار من العمل النظري لتغيير من ثقافة بعض النجوم في الحركة بدون كرة وطريقة طلب الكرة وتسليمها مع تغيير الاتجاهات وطلبها، كل التوفيق للعالمي".

 

 

النصر
فهد الهريفي
تقرير
الكرة
بيدرو إيمانويل
العباقرة

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2706
منذ ساعة
اخس يالهريفي ما انت بسيط أثرك خبير كبير وما كنا ندري طيب وش رأيك بوضيفة في نادي النصر والا نسيت انك ممنوع من دخول النادي يا خساره الخساير

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